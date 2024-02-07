У січні ООН зафіксувала 158 загиблих українців внаслідок російських обстрілів

Російські збройні сили 7 лютого випустили десятки ракет та безпілотників за цілями по всій Україні. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти зазнали артилерійських та мінометних обстрілів понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Зброя або її уламки внаслідок перехоплення призвели до загибелі, поранень та пошкодження цивільного майна та інфраструктури.



За даними місцевої влади, загинули щонайменше п'ять цивільних осіб, а десятки поранено. Багато будинків було пошкоджено або зруйновано.



У Голосіївському районі Києва уламки ракети потрапили до 18-поверхового житлового будинку, викликавши пожежу, яка зруйнувала квартири на кількох поверхах і вбила щонайменше чотирьох цивільних осіб.



У Миколаєві ракета потрапила до району приватної забудови, внаслідок чого загинув один місцевий житель, а десятки приватних будинків були значно пошкоджені.



В опублікованій сьогодні щомісячній доповіді про ситуацію із захистом цивільного населення, Моніторингова місія ООН повідомила про подальше збільшення кількості цивільних втрат унаслідок широкомасштабного ракетного обстрілу та дронових атак у міських районах по всій Україні.



У січні 2024 року Моніторингова місія задокументувала 641 випадок убивства чи поранення серед цивільних осіб (158 загиблих та 483 поранених), що на 37% перевищує дані за листопад 2023 року. Водночас кількість постраждалих дітей за той же період зросла більш ніж удвічі: у січні загинули або поранено 40 дітей порівняно з 18 постраждалими у листопаді.



Кількість загиблих чи поранених дітей часто зростає під час обстрілів далеких від лінії фронту населених пунктів, оскільки багато родин евакуювалися з прифронтових територій. Протягом майже двох років широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 10 тисяч цивільних осіб та 20 тисяч осіб отримали поранення.