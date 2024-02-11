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Главное за день: Россияне пытаются захватить Авдеевку. В РФ умер дончанин, обвиненный в «шпионаже»

11 февраля 2024, 23:21

Главное за день: Россияне пытаются захватить Авдеевку. В РФ умер дончанин, обвиненный в «шпионаже»

Общество

В России умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, находившийся в СИЗО Ростовской области по обвинению в «шпионаже» и «участии в террористическом сообществе». Об этом сообщила правозащитная организация «Мемориал». Предположительно, Демченко умер в СИЗО на территории Ростовской области. Правозащитники указывают, что о фигуранте дела и самом обвинении известно крайне мало — Демченко родился в 1952 году в городе Моспино возле Донецка, проживал там же. С 2014 года Моспино оккупировано. Есть ли у Демченко близкие родственники и на какой территории — неизвестно.

Боевые действия

Украинские пограничники «Сталевий кордон» уничтожила российский «Муром-П» в Харьковской области. Комплекс стал седьмым видеотепловизионным комплексом, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала этого года.

На Таврическом направлении российские войска к штурмовым пехотным группам все чаще присоединяют бронегруппы. Главная цель россиян – захват Авдеевки и Новомихайловки, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

По данным украинского аналитического проекта DeepState, российские войска стремительно продвинулись в северо-восточной части города Авдеевки. Согласно данным на карте, за последние сутки российские силы захватили значительную часть частного сектора и перешли железную дорогу в сторону Индустриального проспекта.

Правозащитная организация Human Rights Watch совместно с SITU Research и Truth Hounds 8 февраля опубликовала масштабное расследование о том, как весной 2022 Россия захватила Мариуполь. Во время боев, продолжавшихся более полутора месяцев, местные жители оказались в осажденном городе без еды, воды и электричества. Погибших хоронили во временных могилах прямо во дворах жилых домов. 28 тысяч погибших было уже 11 марта 2022 года. Данные обнародовал оставшийся в то время в Мариуполе чиновник. Правозащитники изучили спутниковые снимки городских кладбищ и пришли к выводу, что с марта 2022-го по февраль 2023-го в Мариуполе погибли по меньшей мере восемь тысяч человек. Но реальное количество жертв в десятки раз больше.

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