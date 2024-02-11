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Головне за день: Росіяни намагаються захопити Авдіївку. У РФ помер донеччанин, звинувачений у «шпигунстві»

11 лютого 2024, 23:21

Головне за день: Росіяни намагаються захопити Авдіївку. У РФ помер донеччанин, звинувачений у «шпигунстві»

Суспільство

 У Росії помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, який перебував у СІЗО Ростовської області за звинуваченням у «шпигунстві» та «участі в терористичній спільноті». Про це повідомила правозахисна організація «Меморіал». Імовірно, Демченко помер у СІЗО на території Ростовської області. Правозахисники вказують, що про фігуранта справи та самого звинувачення відомо дуже мало — Демченко народився 1952 року в місті Моспіно біля Донецька, проживав там же. З 2014 року Моспіно окуповано. Чи має Демченко близьких родичів і на якій території — невідомо.

Бойові дії

 Українські прикордонники «Сталевий кордон» знищили російський «Муром-П» у Харківській області. Комплекс став сьомим відеотепловізійним комплексом, знищеним військовослужбовцями 15 мобільного прикордонного загону з початку цього року.

На Таврійському напрямі російські війська до штурмових піхотних груп дедалі частіше приєднують бронегрупи. Головна мета росіян – захоплення Авдіївки та Новомихайлівки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За даними українського аналітичного проекту DeepState, російські війська стрімко просунулися у північно-східній частині міста Авдіївки. За даними на карті, за останню добу російські сили захопили значну частину приватного сектору та перейшли залізницю у бік Індустріального проспекту.

Правозахисна організація Human Rights Watch спільно з SITU Research та Truth Hounds 8 лютого опублікувала масштабне розслідування про те, як навесні 2022 року Росія захопила Маріуполь. Під час боїв, що тривали понад півтора місяця, місцеві жителі опинилися в облозі без їжі, води та електрики. Загиблих ховали у тимчасових могилах просто у дворах житлових будинків. 28 тисяч загиблих було вже 11 березня 2022 року. Дані оприлюднив чиновник, що залишився на той час у Маріуполі. Правозахисники вивчили супутникові знімки міських цвинтарів і дійшли висновку, що з березня 2022-го до лютого 2023-го в Маріуполі загинули щонайменше вісім тисяч людей. Але реальна кількість жертв у десятки разів більша.

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