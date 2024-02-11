Пограничники уничтожили российский «Муром-П» в Харьковской области

Украинские пограничники «Сталевий кордон» уничтожила российский «Муром-П» в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» уничтожили очередной вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П», — говорится в сообщении.



Как отмечается, комплекс стал седьмым видеотепловизионным комплексом, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала этого года.



«Муром-М» — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику. Оно оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.



Напомним, в Луганской области пограничники бригады Гвардии наступления «Помста» ликвидировали 11 оккупантов.