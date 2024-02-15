Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке

Войска РФ захватили укрепрайон «Зенит». Карта: DeepState

Российские оккупанты заявляют о захвате укрепрайона «Зенит» на южной окраине Авдеевки в Донецкой области.



Опубликовано видео того, как российские военные устанавливают на объекте свой флаг. Видео геолоцировал украинский проект DeepState.

Війська РФ встановили свій прапор на укріпрайоні «Зеніт» на південній околиці Авдіївки https://t.co/w76bgChS8Y pic.twitter.com/IwNGTLHhYN — Новини Донбасу (@novostidnua) February 15, 2024

Украинские военные покинули бывшую базу ПВО «Зенит» сегодня из-за угрозы полного окружения.



«Сегодня основные силы отошли с позиций, но выйти удалось не всем, так что не все так радостно, как пытаются подать другие», — пишет DeepState.



Украинская сторона этого пока официально не подтверждала.



Ранее военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео из Авдеевки, сейчас там идут тяжелые бои.