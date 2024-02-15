Війська РФ намагаються перерізати ще одну дорогу з Авдіївки

В Авдіївці Донецької області війська РФ просунулися у бік Ласточкине. Про це повідомляє аналітичне видання DeepState.



На інтерактивній карті проєкту видно, що росіяни намагаються вийти до асфальтованої дороги, яка веде з Авдіївки до селища Сєверне.

На південній околиці міста окупанти продовжують оточувати укріпрайон ЗСУ — колишню базу ППО «Зеніт».

Раніше війська РФ перерізали для ЗСУ іншу дорогу з Авдіївки на Ласточкіне та Орлівку. Це був основний логістичний маршрут українського гарнізону.



Тяжкі бої в Авдіївці тривають.