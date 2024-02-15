Войска РФ пытаются перерезать еще одну дорогу из Авдеевки

В Авдеевке Донецкой области войска РФ продвинулись в сторону Ласточкино. Об этом сообщает аналитическое издание DeepState.



На интерактивной карте проекта видно, что россияне пытаются выйти к асфальтированной дороге, которая ведет из Авдеевки в поселок Северное.



На южной окраине города оккупанты продолжают окружать укрепрайон ВСУ — бывшую базу ПВО «Зенит».

Ранее войска РФ перерезали для ВСУ другую дорогу из Авдеевки на Ласточкино и Орловку. Это был основной логистический маршрут для украинского гарнизона.



Тяжелые бои в Авдеевке продолжаются.