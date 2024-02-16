Війська РФ захопили парк та руїни лікарні в Авдіївці

Російські військові встановили свій прапор на пам'ятнику у Парку залізничників в Авдіївці Донецької області, де тривають запеклі бої.



Також окупанти відзначились на руїнах залізничної лікарні через дорогу. Це видно на карті, опублікованій проектом DeepState.



На відео, поширеному в Telegram, — військові 55 окремої гвардійської мотострілецької бригади з Туви.



Парк та лікарня знаходяться у старій частині Авдіївки. Окупанти намагаються просунутися у бік мікрорайону «Хімік» із багатоповерховою забудовою.



Раніше військовослужбовці Окремої третьої штурмової бригади показали кадри зі сховища Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині.



