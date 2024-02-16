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Декілька українських військових потрапили в полон при відході на нові рубежі в Авдіївці

16 лютого 2024, 22:40

Декілька українських військових потрапили в полон при відході на нові рубежі в Авдіївці

Авдіївська оборонна операція продовжується. Там точаться важкі бої. Окупаційна армія РФ кидає на штурм усі резерви, перекидаючи їх із інших напрямків, і намагається продавити українську оборону. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

З початку доби у районі Авдіївки українські захисники відбили понад 30 атак окупантів. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

Зі зруйнованих позицій українські військові виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Тарнавський наголосив, що у пріоритеті — збереження життя українських військових. Тому у разі потреби вони відходять на нові позиції.

Під час одного із таких виходів кілька наших бійців потрапили в полон.

«Боремося за звільнення кожного побратима», — написав командувач.

Поранених захисників складно евакуювати через постійні обстріли, але її всі проводять.

«Наразі нашим захисникам перекидаються необхідні резерви. Чинним також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують певні рубежі оборони відповідно до оперативної ситуації», — повідомив Тарнавський.

Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські окупанти внаслідок обстрілу підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Тільки з початку року, за півтора місяця, втрати окупантів на Таврійському напрямі становили 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.

Раніше сили оборони України відійшли з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області.

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