Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке

Российские военные на АКХЗ. Кадр из видео

Войска России захватили коксохимический завод и микрорайон «Химик» в Авдеевке Донецкой области.



Кадры присутствия оккупантов на коксохимзаводе и у горсовета Авдеевки, которая расположена на «Химике», опубликовали российские телеграм-каналы.



Ролики геолоцировал украинский аналитический проект DeepState.

Війська РФ захопили АКХЗ та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці



Кадри присутності окупантів на коксохімзаводі та у міськради Авдіївки опублікували російські телеграм-канали. Ролики геолокував DeepState.



Раніше командування ЗСУ оголосило про вихід українських військових з Авдіївки. pic.twitter.com/0FGpny3nUR — Новини Донбасу (@novostidnua) February 17, 2024



В ночь на 17 февраля командование ВСУ публично объявило о выходе украинских военных из Авдеевки, чтобы не допустить их окружения противником. Президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным.



Теперь на карте DeepState Авдеевка обозначена как полностью оккупированная Россией.

Россия начала штурм Авдеевки в октябре 2023 года. По словам президента Зеленского, потери в Авдеевке составляют 1 к 7: на смерть одного украинского военного приходится гибель семи российских.