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Головне за день: Українські військові вийшли з Авдіївки

17 лютого 2024, 23:07

Головне за день: Українські військові вийшли з Авдіївки

Бойові дії

 Українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.

Війська Росії захопили коксохімічний завод та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці Донецької області. Кадри присутності окупантів на коксохімзаводі та біля міськради Авдіївки, розташованої на «Хіміку», опублікували російські телеграм-канали. Ролики геолокував український аналітичний проект DeepState.

Декілька людей отримали травми внаслідок вибуху в дитячо-юнацькій спортивній школі окупованого Мелітополя. Російські слідчі проводять перевірку. За даними російських силовиків, причиною вибуху стало мимовільне натискання на спусковий гачок ручного протитанкового гранатомета під час демонстрації зразків озброєння. Зброю демонстрували під час турніру із самбо.

Окупована Пантелеймонівка на Донеччині потрапила під обстріл. Як стверджують в окупаційній адміністрації «ДНР», четверо людей загинули, серед них 15-річна дівчинка та її батько. Шестеро людей зазнали поранень, серед них 11-річна дівчинка. Трьох дістали з-під завалів.

Повітряні сили ЗСУ вранці знищили три російські військові літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.

Про ці, а також інші важливі події в окупації дивіться у програмі «За гранню».

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