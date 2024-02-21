Атака на Добропілля: війська РФ вдарили БПЛА по гуртожитку з переселенцями

Атака на Добропілля. Фото: Новини Донбасу

Внаслідок нічної атаки у Добропіллі Донецької області російські дрони «Шахед» влучили у дві будівлі гуртожитку, в яких жили вимушені переселенці. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», який побував на місці атаки та поговорив із переселенцями та місцевими жителями.



Житель постраждалого гуртожитку Михайло розповів «Новинам Донбасу», що атака сталася вночі, коли люди вже спали.



«Близько першої ночі почув звук «Шахеда», він схожий на звук мопеда. Пролунав вибух, потім другий, ми спустилися надвір у чому були. Коли я піднявся за документами, побачив, що у квартирі великі руйнування, навколо вода. Сам я переселенець, але біда йде за мною по п'ятах», — заявив Михайло.



Як передає кореспондент «Новин Донбасу», українських військових у цих гуртожитках не було.



Раніше повідомлялося, що у ніч на 21 вересня в результаті російської атаки дронів у Добропіллі на Донеччині постраждали дві жінки та четверо співробітників ДСНС, які теж жили в гуртожитку.

Наслідки атаки у Добропіллі. Фото: Новини Донбасу

Наслідки атаки у Добропіллі. Фото: Новини Донбасу

Наслідки атаки у Добропіллі. Фото: Новини Донбасу

Наслідки атаки у Добропіллі. Фото: Новини Донбасу

Наслідки атаки у Добропіллі. Фото: Новини Донбасу

Наслідки атаки у Добропіллі. Фото: Новини Донбасу