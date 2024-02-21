Внаслідок атаки російського БПЛА на Добропілля постраждали дві жінки

Окупанти атакували Донеччину. Фото: прокуратура

У ніч на 21 лютого російська армія завдала ударів двома безпілотними літальними апаратами типу Shahed по Добропіллю Донецької області. Відомо, що двоє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Внаслідок влучення засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні пошкодження дві жінки 37 та 63 років, які проживали в одному з будинків. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу, а найстаршу жінку госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.



Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі.



Наразі здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, окупанти за 20 лютого обстрілювали Донецьку область. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про вісім постраждалих.