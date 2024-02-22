В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»

Публичные сторонники группировки «ДНР» выступают против того, чтобы на оккупированную территорию Донбасса приезжали российские артисты, попавшие в немилость Кремлю. Российские медиа распространяют комментарии «военкоров», священников, представителей оккупационных администраций, которые возмущены приездом российских звезд. По их мнению селебрити наносят свои визиты не из искренних чувств.



В сети активно обсуждают возможный приезд телеведущей Анастасии Ивлеевой в оккупацию после того, как она организовала скандальную «голую» вечеринку в Москве.



Музыкант ОМ со сцены в Москве заявил, что Донбасс — не стиральная машина, а когда туда приезжают люди типа Ивлеевой, — это оскорбление. По информации российских СМИ, Ивлеева впервые за долгое время выложила видео в Telegram с сегодняшнего концерта рэпера. «Сила в делах», — подписала видео Ивлеева.



Ранее на оккупированную часть Донбасса с подарками и гуманитарной помощью приезжал певец Дима Билан. Певица Лолита пообещала восстановить храм в оккупации. Киркоров с подарками ранее посетил оккупированную Горловку. В частности, он побывал в городской больнице. Все эти артисты были участниками «голой» вечеринки.

Зимой прошлого года большинству гостей вечеринки объявили бойкот — отменили их участие в новогодних проектах федеральных каналов. У тех, кто не заключал контракты с государственными российскими телеканалами, появились проблемы с законом, как, например, у рэпера Vacio.



Российский президент Владимир Путин сегодня, 16 января, впервые публично прокомментировал «голую» вечеринку.



«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь, там, мероприятиях», — заявил он.



По словам Путина, правильные жизненные ценности у российских военных, а не у звезд: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать».