В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»

Публічні прихильники угрупування «ДНР» виступають проти того, щоб на окуповану територію Донбасу приїжджали російські артисти, які потрапили в немилість Кремля. Російські медіа розповсюджують коментарі «воєнкорів», священиків, представників окупаційних адміністрацій, які обурені приїздом російських зірок. На їхню думку, селебріті наносять свої візити не зі щирих почуттів.



У мережі активно обговорюють можливий приїзд телеведучої Анастасії Івлєєвої в окупацію після того, як вона організувала скандальну голу вечірку в Москві.



Музикант ОМ зі сцени в Москві заявив, що Донбас — не пральна машина, а коли туди приїжджають люди на зразок Івлєєвої, — це образа. За інформацією російських ЗМІ, Івлєєва вперше за довгий час виклала відео в Telegram із сьогоднішнього концерту репера. «Сила у справах», — підписала відео Івлєєва.



Раніше на окуповану частину Донбасу з подарунками та гуманітарною допомогою приїжджав співак Діма Білан. Співачка Лоліта пообіцяла поновити храм в окупації. Кіркоров із подарунками раніше відвідав окуповану Горлівку. Зокрема він побував у міській лікарні. Усі ці артисти були учасниками голої вечірки.

Взимку минулого року більшості гостей вечірки оголосили бойкот — скасували їхню участь у новорічних проєктах федеральних каналів. У тих, хто не укладав контракти з державними російськими телеканалами, виникли проблеми із законом, як, наприклад, у репера Vacio.



Російський президент Володимир Путін сьогодні, 16 січня, вперше публічно прокоментував голу вечірку.



«Тут уже не стрибатимеш без штанів на якихось там, заходах», — заявив він.



За словами Путіна, правильні життєві цінності у російських військових, а не зірок: «Треба звертати увагу на хлопців, які повертаються із зони СВО. Люди, які наважуються піти туди, проходять це горнило, дуже багато життєвих пріоритетів вишиковуються по-іншому. Тут уже не будеш без штанів на якомусь заході стрибати».