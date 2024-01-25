«Голая вечеринка» оказалась политтехнологией: Кремль отрабатывает способы влиять на настроения россиян

Скандальная «Голая вечеринка» в Москве показала, как Кремль может манипулировать общественным мнением в России. Почему этот скандал искусственно держат в центре внимания и «подогревают», создавая все новые и новые событийные поводы? И кто за ним стоит?



Скрытые механизмы Кремля: как создаются виртуальные скандалы? Как многочисленные «фабрики слухов» отрабатывают манипуляции в СМИ и соцсетях и влияют на общественное мнение?



Новая эра пропаганды: чем замещаются реальные новости? В России тестируются медийные стратегии, призванные отвлечь людей от важных событий.



Сигнал к большим переменам: что скрывается за подготовкой новых медийных политтехнологий? Является ли это предвестником крупных политических изменений в России?



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«Голая» вечеринка российской телеведущей Анастасии Ивлеевой вызвала возмущение среди политиков. В Кремле осудили участников якобы неуместного мероприятия во время войны. Большинству гостей вечеринки объявили бойкот — отменили их участие в новогодних проектах федеральных каналов. У тех, кто не заключал контракты с государственными российскими телеканалами, появились проблемы с законом, как, например, у рэпера Vacio.