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На мать Навального давят следователи — они требуют тайных похорон

22 февраля 2024, 23:45

На мать Навального давят следователи — они требуют тайных похорон

Российские следователи требуют от родственников оппозиционера Алексея Навального похоронить его тайно. Как сообщила мать погибшего политика, ей угрожают в случае отказа.

Людмила Навальная сообщила, что ей показали тело сына 21 февраля, однако отказались передать его родственникам.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти, которое показали матери политика, сказано, что причины его смерти — естественные.

«Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор», — сказала мать Алексея Навального на видео.

В следственном комитете в Салехарде она сутки провела «наедине со следователями и криминалистами», без адвоката. Все это время следователи давали инструкции, «где когда и как должен быть похоронен» ее сын, рассказывает Людмила Навальная.

«При мне им приходят приказы — то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна», — заявила она.

По словам матери Навального, она записала этот ролик, потому что «они начали ей угрожать». Ей сказали, что, если она не согласится на тайные похороны Навального, «они что-то сделают с его телом».

В то же время ряд политиков и артистов записали видеоообращения к российским властям с требованием отдать тело оппозиционера матери. Видео записали журналист Михаил Зыгарь, актер Александр Филиппенко, актер Дмитрий Назаров, певица Лиза «Монеточка», расследователь, активист Руслан Левиев, журналистка Евгения Альбац, предприниматель Евгений Чичваркин, медиаменеджер Митя Алешковский, музыкант Владимир Котляров и другие.

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