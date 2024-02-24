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Тіло Навального віддали матері

24 лютого 2024, 17:56

Тіло Навального віддали матері

Тіло загиблого російського опозиціонера Олексія Навального віддали матері.

 «Дякую всім, — йдеться в акаунті прихильників Навального. — Поки що Людмила Іванівна в Салехарді. Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести їх так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію щодо її надходження», — написала прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у Х.

Раніше повідомлялося, що російські слідчі вимагають від родичів опозиціонера Олексія Навального поховати його таємно. Як повідомила мати загиблого політика, їй загрожують у разі відмови.

16 лютого Олексій Навальний помер у виправній колонії «Полярний вовк» у селищі Харп.

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