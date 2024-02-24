Тіло Навального віддали матері

Тіло загиблого російського опозиціонера Олексія Навального віддали матері.



«Дякую всім, — йдеться в акаунті прихильників Навального. — Поки що Людмила Іванівна в Салехарді. Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести їх так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію щодо її надходження», — написала прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у Х.



Раніше повідомлялося, що російські слідчі вимагають від родичів опозиціонера Олексія Навального поховати його таємно. Як повідомила мати загиблого політика, їй загрожують у разі відмови.



16 лютого Олексій Навальний помер у виправній колонії «Полярний вовк» у селищі Харп.