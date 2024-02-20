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Русский добровольческий корпус разрабатывал план побега Навального в Украину

20 февраля 2024, 15:42

Русский добровольческий корпус разрабатывал план побега Навального в Украину

РДК планировал побег Навального из колонии и переправку его в Украину. Иллюстрация: РДК РДК планировал побег Навального из колонии и переправку его в Украину. Иллюстрация: РДК

Представители Русского добровольческого корпуса заявили, что разрабатывали план побега Алексея Навального. Операцию по вызволению Навального назвали «Декабрь». Навального хотели «отбить» у конвоя по дороге к ИК-3 в Ямало-Ненецком округе силами группы РДК, а затем отправиться на приграничную территорию с Украиной. 

Как отмечают в Корпусе, «меры безопасности, принятые ФСИН и ФСБ для предотвращения подобных сценариев, оказались достаточно действенными». В итоге этапирование оппозиционера началось внезапно и группа РДК не успела. 

Позже, когда в декабре Алексея доставили в ИК-3, Русский Добровольческий Корпус начал разрабатывать план побега уже оттуда. 

Представители РДК опубликовали данные и фотографии, которые они получили во время подготовки. Среди них — фото Навального из личного дела. 

Напомним, 16 февраля сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп (Россия).

Ранее сообщалось, что Русский добровольческий корпус (РДК) опубликовал фото, где указали, что 18 января разведгруппа корпуса провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. 

В ноябре прошлого года РДК взял на себя ответственность за убийство подполковника ФСБ в Брянской области.

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