Жителям зруйнованої Авдіївки вже роздають паспорти РФ

Російські чиновники вже почали роздавати мешканцям Авдіївки на Донеччині паспорти РФ. Голова окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитро Шевченко опублікував у соцмережах фото з людьми, які мають в руках російські паспорти.

Заявлено, що це мешканці зруйнованої Авдіївки. Вони отримали паспорти в окупованій Ясинуватій.



Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.



У місті залишалося близько тисячі мирних жителів, які відмовилися евакуюватись.