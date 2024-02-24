Главное за день: Захват поселка на Донетчине. Российские паспорта в Авдеевки

Общество



Российские чиновники уже начали раздавать жителям Авдеевки Донецкой области паспорта РФ. Глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко опубликовал в соцсетях фото с людьми, у которых в руках российские паспорта.



Боевые действия



Российские военные сегодня, 24 февраля, объявили о захвате поселка Ласточкино в Донецкой области. Соответствующее видеообращение оккупанты выложили в сети. Также оккупацию Ласточкино подтверждает украинский военно-аналитический проект DeepState.



Экипаж из 10 человек погиб 23 февраля на борту сбитого российского военного самолете А-50. Среди них — пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35 свидетельствуют о том, что после крушения А-50, от выполнения задач тем вечером отозвали пять самолетов.



В оккупированном Донецке утром 24 февраля под обстрел попал Ворошиловский район. Погиб 51-летний мужчина, ранена 69-летняя женщина.

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