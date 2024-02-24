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Головне за день: Захоплення селища на Донеччині. Російські паспорти у Авдіївці

24 лютого 2024, 23:10

Головне за день: Захоплення селища на Донеччині. Російські паспорти у Авдіївці

Суспільство

 Російські чиновники вже почали роздавати мешканцям Авдіївки на Донеччині паспорти РФ. Голова окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитро Шевченко опублікував у соцмережах фото з людьми, які мають в руках російські паспорти.

Бойові дії

 Російські військові сьогодні, 24 лютого, оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині. Відповідний відеозвіт окупанти виклали у мережі. Також окупацію Ласточкино підтверджує український військово-аналітичний проект DeepState.

Екіпаж із 10 людей загинув 23 лютого на борту збитого російського військового літака А-50. Серед них — п'ять майорів, три капітана, прапорщик та лейтенант. Радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35 свідчать про те, що після краху А-50 від виконання завдань того вечора відкликали п'ять літаків.

В окупованому Донецьку 24 лютого вранці під обстріл потрапив Ворошиловський район. Загинув 51-річний чоловік, поранено 69-річну жінку.

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