Головне за день: Захоплення селища на Донеччині. Російські паспорти у Авдіївці

Суспільство



Російські чиновники вже почали роздавати мешканцям Авдіївки на Донеччині паспорти РФ. Голова окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитро Шевченко опублікував у соцмережах фото з людьми, які мають в руках російські паспорти.



Бойові дії



Російські військові сьогодні, 24 лютого, оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині. Відповідний відеозвіт окупанти виклали у мережі. Також окупацію Ласточкино підтверджує український військово-аналітичний проект DeepState.



Екіпаж із 10 людей загинув 23 лютого на борту збитого російського військового літака А-50. Серед них — п'ять майорів, три капітана, прапорщик та лейтенант. Радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35 свідчать про те, що після краху А-50 від виконання завдань того вечора відкликали п'ять літаків.



В окупованому Донецьку 24 лютого вранці під обстріл потрапив Ворошиловський район. Загинув 51-річний чоловік, поранено 69-річну жінку.

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