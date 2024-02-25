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Росіяни впритул розстріляли 9 полонених бійців ЗСУ

25 лютого 2024, 20:21

Росіяни впритул розстріляли 9 полонених бійців ЗСУ

Зафіксовано чергову нагоду розстрілу росіянами беззбройних українських військовополонених. Скріншот відео Зафіксовано чергову нагоду розстрілу росіянами беззбройних українських військовополонених. Скріншот відео

Російські військові розстріляли дев'ять беззбройних полонених українських військових на Бахмутському напрямку. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Деякі телеграм-канали повідомляють, що відео було знято вчора, 24 лютого. Достовірного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Це вже щонайменше четвертий випадок розстрілу українських військовополонених російськими військовими.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що російські військові зняли з дрону факт розстрілу українських військовослужбовців біля Алебастрового ставка на схід від Кліщіївки . На записі видно, що українські військові здаються в полон виходять із піднятими руками.

18 лютого повідомлялося, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.

Також російські війська розстріляли двох українських військовослужбовців , які потрапили до полону. Це сталося на східному напрямку у неділю, 18 лютого.

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