Росіяни впритул розстріляли 9 полонених бійців ЗСУ

Зафіксовано чергову нагоду розстрілу росіянами беззбройних українських військовополонених. Скріншот відео

Російські військові розстріляли дев'ять беззбройних полонених українських військових на Бахмутському напрямку. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Деякі телеграм-канали повідомляють, що відео було знято вчора, 24 лютого. Достовірного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Це вже щонайменше четвертий випадок розстрілу українських військовополонених російськими військовими.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося, що російські військові зняли з дрону факт розстрілу українських військовослужбовців біля Алебастрового ставка на схід від Кліщіївки . На записі видно, що українські військові здаються в полон виходять із піднятими руками.

18 лютого повідомлялося, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військовослужбовців на позиції Музей (Зеніт) в Авдіївці Донецької області, які залишилися під час відходу українських військових.

Також російські війська розстріляли двох українських військовослужбовців , які потрапили до полону. Це сталося на східному напрямку у неділю, 18 лютого.