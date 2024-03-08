Оккупанты продолжают атаковать западнее Авдеевки — DeepState

Последние дни россияне не прекращают давить западнее Авдеевки. Фото: DeepState

Российские оккупанты в последнее время не прекращают обстреливать западнее Авдеевки Донецкой области. Украинские аналитики проекта DeepState сообщили о ситуации на передовой.



«Последние дни враг не прекращает давить западнее Авдеевки. Враг активизировался на нескольких участках возле города», — говорится в сообщении.



Кроме того, один из основных ударов россиян идет на северную часть села Бердычи. Там противник хочет установить контроль для вытеснения Сил обороны в западную часть села.



Также в Орловке захватчики давят в восточной части села, чтобы полностью его оккупирвоать и проводить диверсионные удары южнее Семеновки.



Что касается Тоненького, то в этом населенном пункта ситуация трудная. Здесь давление идет с юга и севера.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие смогли выбить оккупантов из большей части посадки севернее Марьинки Донецкой области.



Напомним, под захваченной Авдеевкой Донецкой области военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили артбатарею российских оккупантов.



Начальник отдела связей с общественностью ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире «Радио Свобода» отметил, что армия РФ сосредотачивает очень значительные резервы в районе Новомихайловки на Новопавловском направлении.