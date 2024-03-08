Окупанти продовжують атакувати західніше Авдіївки — DeepState

Останні дні росіяни не припиняють тиснути західніше Авдіївки. Фото: DeepState

Російські окупанти останнім часом не припиняють обстрілювати західніше Авдіївки Донецької області. Українські аналітики проєкту DeepState повідомили про ситуацію на передовій.



«Останні дні ворог не припиняє тиснути західніше Авдіївки. Ворог активізувався на кількох ділянках біля міста», — йдеться у повідомленні.



Крім того, один з основних ударів росіян йде на північну частину села Бердичі. Там противник хоче встановити контроль для витіснення Сил оборони у західну частину села.



Також в Орлівці загарбники тиснуть у східній частині села, щоб повністю його окупувати і проводити диверсійні удари на південь від Семенівки.



Щодо Тоненького, то в цьому населеному пункті ситуація важка. Тут тиск йде з півдня та півночі.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці змогли вибити окупантів з більшої частини посадки на північ від Мар'їнки Донецької області.



Нагадаємо, під захопленою Авдіївкою Донецької області військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади знищили артбатарею російських окупантів.



Начальник відділу зв'язків із громадськістю ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий в ефірі «Радіо Свобода»зазначив, що армія РФ зосереджує дуже значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку.