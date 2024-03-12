Главное за день: Атака на Кривой Рог. В России разбился военный самолет Ил-76

Общество



Российский Z-канал «Вестник Апокалипсиса» опубликовал видео восстановления здания в центре оккупированного Донецка. При этом прокремлевский блогер не стал уточнять, что именно находится в этом здании. «Новости Донбасса» опознали на видео здание, в котором базируется «Прокуратура ДНР» — с конца 2022 года она входит в систему прокуратуры России. Здание расположено по адресу улица Челюскинцев, 167А. Оба админздания были повреждены в результате обстрела 19 февраля 2023 года. Также эти здания фигурируют в распоряжении правительства РФ как объекты, которые полежат обязательной охране войсками Росгвардии.



Боевые действия



Россия атаковала многоквартирный дом в Кривом Рог. По состоянию на 21:00 12 марта известно о 10 детях и 38 пострадавших, погибли трое людей.



НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), который сегодня атаковал БПЛА в Нижегородской области потерял половину своей мощности, информирует Reuters. Источники в отрасли сообщили агентству на условиях анонимности, что основная установка по переработке сырой нефти (АВТ-6) на заводе НОРСИ была повреждена в результате нападения, а это означает, что как минимум половина производства на заводе остановлена.



Министерство обороны России заявило, что армия РФ захватила поселок Невельское в Донецкой области. Украинские официальные лица потерю населенного пункта пока не подтверждали. Село Невельское находится чуть более чем в пяти километрах к западу от Донецка. Следует отметить, что оккупация Невельского открывает российским силам возможность для наступления с севера на город Красногоровка.



Городскую администрацию города Белгород атаковали БПЛА, повредив центральный вход в здание и выбив стекла в окнах с первого по пятый этажи.



Российский военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились 16 человек. Среди них могли быть операторы системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).



Новости Донбасса в видеоформате:

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