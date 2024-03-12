Головне за день: Атака на Кривий Ріг. У Росії розбився військовий літак Іл-76

Суспільство



Російський Z-канал «Вісник Апокаліпсису» опублікував відео відновлення будівлі в центрі окупованого Донецька. При цьому прокремлівський блогер не уточнював, що саме знаходиться в цій будівлі. «Новини Донбасу» впізнали на відео будівлю, в якій базується «прокуратура ДНР» - з кінця 2022 року вона входить до системи прокуратури Росії. Будівля розташована за адресою вул. Челюскінців, 167А. Обидві адмінбудівлі були пошкоджені внаслідок обстрілу 19 лютого 2023 року. Також ці будівлі фігурують у розпорядженні уряду РФ як об'єкти, які є обов'язковою охороною військами Росгвардії.



Бойові дії



Росія атакувала багатоквартирний будинок у Кривому Розі. Станом на 21:00 12 березня відомо про 38 постраждалих, серед яких 10 дітей, загинули троє людей.



НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ), який сьогодні атакував БПЛА в Нижегородській області втратив половину своєї потужності, інформує Reuters. Джерела в галузі повідомили агентству на умовах анонімності, що основну установку з переробки сирої нафти (АВТ-6) на заводі НОРСІ було пошкоджено внаслідок нападу, а це означає, що як мінімум половину виробництва на заводі зупинено.



Міністерство оборони Росії заявило, що армія РФ захопила селище Невельське у Донецькій області. Українські офіційні особи втрату населеного пункту наразі не підтверджували. Село Невельське знаходиться трохи більше ніж за п'ять кілометрів на захід від Донецька. Слід зазначити, що окупація Невельського відкриває російським силам можливість наступу з півночі місто Красногорівка.



Міську адміністрацію міста Білгород атакували БПЛА, пошкодивши центральний вхід у будівлю та вибивши скло у вікнах з першого по п'ятий поверхи.



Російський військовий літак Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області. На борту було 16 людей. Серед них були оператори системи далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО).



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