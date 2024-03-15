Путин назвал российских добровольцев «иностранными наемниками» и угрожает Украине новыми ударами

Российский президент Владимир Путин выступил с обвинением Украины в «диверсионно-террористических» атаках по приграничным районам РФ. Выступая в онлайн-режиме перед российскими чиновниками, он заявил, что так называемые выборы президента в РФ пытаются сорвать «киевский режим» и западные страны.



Путин утверждает, что с 12 марта «спецподразделения иностранных наемников и силы поддержки ВСУ» предприняли несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ. По его словам, все атаки в Белгородской и Курской областях отбиты, а «противник — бежал».



Так он описал действия российских добровольцев в приграничных областях РФ.



Также Путин пригрозил, что РФ не оставит безнаказанными удары противника по территории страны.



Выборы президента РФ стартовали 15 марта. На оккупированной территории Донецкой области прошло так называемое «досрочное голосование» на выборах президента РФ.

Международное право не признает выборы на оккупированных территориях легитимными, о чем уже сделали заявления представители западных стран, а также официальный Киев.



Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Отмечалось, что приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем проукраинских сил. А в Теткино Курской области идет стрелковый бой. Добровольцы анонсировали массированную атаку по «путинским военным» в Курской и Белгородской областях.



Днем 15 марта Россия нанесла массированный удар по Одессе.



