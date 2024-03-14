Российские добровольцы откроют гуманитарный коридор жителям приграничных территорий РФ до утра

Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон анонсировали массированную атаку по «путинским военным» в Курской и Белгородской областях, в связи с чем открыли гуманитарный коридор для гражданских и российских военнослужащих с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.



«Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению. В связи с этим мы даем гуманитарный коридор для гражданских и российских военных с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта беспрепятственно выйти с указанных населенных пунктов», — сказано в заявлении российских добровольцев в Telegram.



Они предупредили, что после этого они начнут «массированную атаку по путинским военным в указанным на карте на фото населенных пунктах».



Ранее Легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей с призывом немедленно объявить эвакуацию гражданских, подчеркнув, что мирные жители не должны страдать от войны.



Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Отмечалось, что приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем проукраинских сил. А в Теткино Курской области идет стрелковый бой.