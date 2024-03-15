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Путін назвав російських добровольців «іноземними найманцями» та погрожує Україні новими ударами

15 березня 2024, 17:22

Путін назвав російських добровольців «іноземними найманцями» та погрожує Україні новими ударами

Російський президент Володимир Путін виступив зі звинуваченням України у «диверсійно-терористичних» атаках прикордонними районами РФ. Виступаючи в онлайн-режимі перед російськими чиновниками він заявив, що так звані вибори президента в РФ намагаються зірвати «київський режим» і західні країни.

 Путін стверджує, що з 12 березня «спецпідрозділи іноземних найманців та сили підтримки ЗСУ» зробили кілька спроб виходу та закріплення на території РФ. За його словами, всі атаки у Білгородській та Курській областях відбито, а «противник — утік».

 Так він описав дії російських добровольців у прикордонних областях РФ.

 Також Путін пригрозив, що РФ «не залишить безкарними удари супротивника» по території країни.

Вибори президента РФ розпочалися 15 березня. На окупованій території Донецької області пройшло так зване «дострокове голосування» на виборах президента РФ.

Міжнародне право не визнає вибори на окупованих територіях легітимними, про що вже заявили представники західних країн, а також офіційний Київ.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції. Наголошувалося, що прикордонна Лозова Рудка у Білгородській області повністю під контролем проукраїнських сил. А в Теткіно Курської області триває стрілецький бій. Добровольці анонсували масовану атаку по «путінських військових» у Курській та Білгородській областях.

Вдень 15 березня Росія завдала масованого удару по Одесі.

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