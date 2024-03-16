Російський Бєлгород під обстрілом: є жертви

У Бєлгороді РФ кілька людей поранено, двоє загинули внаслідок обстрілу міста та області. Про це заявила місцева влада вранці 16 березня.



Стверджується, що системами ППО перехоплено вісім снарядів, випущених із РСЗВ «Вампір». За ніч було пошкоджено 13 приватних та багатоквартирних будинків, заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.



Він розповів, що один із загиблих — чоловік — їхав за кермом вантажівки. До машини потрапив снаряд, вона врізалася в автобус. Друга загибла — жінка, яка разом із сином пішла годувати собак та поряд прилетів снаряд. Життя сина виборюють лікарі. Ще двоє людей постраждали.

14 березня, над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО РФ, місцева влада повідомила, що «збито» 8 повітряних цілей на підльоті до міста, внаслідок «прильоту» в легковий автомобіль загинув водій.