Обстрел Константиновки: пострадали два человека, более 30 домов повреждены

В Константиновке Донецкой области от взрыва сброшенной российской авиабомбы пострадали два мирных жителя. Об этом сообщила местная военная администрация.



Около 15:10 в четверг, 7 марта, армия РФ нанесла авиаудар бомбами КАБ-500 по жилой застройке Константиновки. После атаки 43-летнему мужчине с резаными ранами головы оказана помощь на месте, а женщину 76 лет доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением лица.



Во время атаки оккупационных войск пострадавшие находились в своих домах и получили повреждения от разбитого стекла.

Взрывной волной повреждено не менее 35 домохозяйств, 2 многоквартирных дома, админздание, электросеть и 5 автомобилей.



Напомним, сегодня днем, 7 марта, российской оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Торецку Донецкой области. В результате взрыва получили ранения двое местных жителей.



В Константиновке Донецкой области 6 марта пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли авиабомбу, которая упала на чердак жилого дома и не взорвалась.