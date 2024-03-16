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На Донеччині — нові руйнування через російські обстріли

16 березня 2024, 11:46

На Донеччині — нові руйнування через російські обстріли

На Донеччині за добу російськими обстрілами пошкоджено низку житлових будинків. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Там нагадали, що Красногорівці Мар'їнської громади поранено людину.

 У Курахівській громаді обстріляно околиці Гострого та Курахового.

 У Слов'янську пошкоджено промислову будівлю та 3 вантажівки. Під вогнем Предтечино Костянтинівської громади, Торської та Зарічної Лиманської громади.

У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Північному. У Часів'ярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків. В Сіверську пошкоджено 4 будинки та нежитлову споруду.

За добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1171 особу, зокрема 198 дітей, зазначили в ОВА. 

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