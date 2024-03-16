На Донеччині — нові руйнування через російські обстріли

На Донеччині за добу російськими обстрілами пошкоджено низку житлових будинків. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Там нагадали, що Красногорівці Мар'їнської громади поранено людину.



У Курахівській громаді обстріляно околиці Гострого та Курахового.



У Слов'янську пошкоджено промислову будівлю та 3 вантажівки. Під вогнем Предтечино Костянтинівської громади, Торської та Зарічної Лиманської громади.



У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Північному. У Часів'ярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків. В Сіверську пошкоджено 4 будинки та нежитлову споруду.



За добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1171 особу, зокрема 198 дітей, зазначили в ОВА.