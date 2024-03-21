На восточном участке фронта стало стабильнее — Сырский

Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке страны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время телефонного разговора с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции Тьери Бюркаром.



«Поблагодарил правительство Французской Республики и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины. Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции», — сообщил Сырский в Telegram.



В украинском правительстве ожидают, что уже начиная с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов, в том числе, благодаря инициативе Чехии. В частности, поставкам артиллерийских снарядов было посвящено 20-е заседание в формате «Рамштайн».