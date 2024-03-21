На східній ділянці фронту стало стабільніше — Сирський

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на сході країни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час телефонної розмови з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Франції Тьєрі Бюркаром.



«Подякував уряду Французької Республіки та французькому народу за постійну та послідовну підтримку України. Окремо висловив подяку за допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції», — повідомив Сирський у Telegram.



В українському уряді очікують, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів, у тому числі завдяки ініціативі Чехії. Зокрема, постачання артилерійських снарядів було присвячене 20-му засідання у форматі «Рамштайн».