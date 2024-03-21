«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►

Голосування на президентських «виборах» у Росії вперше проводили на окупованих українських теренах. Чому саме в ці регіони вкидали величезні бюджети та організовували агітацію? Хто вони — «варяги»-політтехнологи та керівники штабів, яких надсилали з Москви? І як «малювалися» потрібні цифри? Як було організовано фальсифікації, роки люди голосували кілька разів — за паспортами РФ і потім за українським паспортом?



«Вибори Путіна» як спроба легітимізації режиму в очах країн Заходу. Чи визнають ЄС, США та Британія Путіна президентом, а влада в Росії законною та легітимною? Чи вважатимуть, як і раніше, у Путіна залишається імунітет, як у глави держави? Які можуть бути наслідки того, що у Москві поки що вважають перемогою?