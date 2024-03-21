Ночью россияне обстреляли Селидово: повреждены жилые дома

Россияне обстреляли Селидово. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ сегодня, 21 марта, ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. В результате атак есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Сегодня, 21.03.2024, в 02:56 российские войска снова обстреляли город Селидово двумя ракетами С-300», — говорится в сообщении.



В результате обстрела разрушено одно административное здание, повреждены 7 многоэтажных и 3 частных жилых дома. Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что в Донецкой области в результате обстрелов двое жителей погибли, также известно о 2 пострадавших.