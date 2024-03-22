Окуповані Донецьк та Горлівка постраждали від обстрілів, є загиблі

Два мирні жителі окупованої території Донецької області загинули, один отримав поранення внаслідок обстрілу 22 березня.



Постраждали мешканці Кіровського району Донецька та Микитівського району Горлівки, заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



Пошкодження отримали два житлові будинки в Куйбишевському районі Донецька, трансформатор та котельня у Горлівці. На окупованій території Донецької області спостерігаються перепади напруги. Вони також пов'язані з обстрілом.



Перебої в електроенергії спричинили зупинку котельних, фільтрувальних та помпових станцій водопостачання.