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Оккупационный суд лишил свободы еще одного украинского военнопленного

28 марта 2024, 20:25

Оккупационный суд лишил свободы еще одного украинского военнопленного

Российские оккупационные органы незаконно осудили еще одного украинского военнопленного.

Стрелок полка «Азов» старший солдат Александр Сыкылында признан виновным в «жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти».

Украинский военный в марте 2022 года во время боев за Мариуполь якобы расстрелял из автомата Калашникова автомобиль с тремя мирными жителями. Кроме того, утверждается, что Сыкылында в апреле 2022 года, расстрелял двух мирных жителей на Приморском бульвару. Утверждается, то они тоже находились в авто.

В российском следственном комитете заявили, что в обоих случаях на расстрелянных авто были надписи «дети».

«Сыкылында свою вину признал. Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявили в Следкоме.

Ранее группировка «ДНР» вынесла незаконный «приговор» 10 украинским военнослужащим полка «Азов», которые сейчас находятся в плену российской армии.

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