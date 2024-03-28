Оккупационный суд лишил свободы еще одного украинского военнопленного

Российские оккупационные органы незаконно осудили еще одного украинского военнопленного.



Стрелок полка «Азов» старший солдат Александр Сыкылында признан виновным в «жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти».



Украинский военный в марте 2022 года во время боев за Мариуполь якобы расстрелял из автомата Калашникова автомобиль с тремя мирными жителями. Кроме того, утверждается, что Сыкылында в апреле 2022 года, расстрелял двух мирных жителей на Приморском бульвару. Утверждается, то они тоже находились в авто.



В российском следственном комитете заявили, что в обоих случаях на расстрелянных авто были надписи «дети».



«Сыкылында свою вину признал. Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявили в Следкоме.



Ранее группировка «ДНР» вынесла незаконный «приговор» 10 украинским военнослужащим полка «Азов», которые сейчас находятся в плену российской армии.