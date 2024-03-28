Окупаційний суд позбавив волі ще одного українського військовополоненого

Російські окупаційні органи незаконно засудили ще одного українського військовополоненого.



Стрілець полку «Азов» старшого солдата Олександра Сикилинда визнано винним у «жорстокому поводженні з цивільним населенням, вбивстві двох і більше осіб, у тому числі малолітнього, скоєного організованою групою, за мотивами політичної, ідеологічної ненависті».



Український військовий у березні 2022 року під час боїв за Маріуполь нібито розстріляв із автомата Калашнікова автомобіль із трьома мирними жителями. Крім того, стверджується, що Сикилинда у квітні 2022 року розстріляв двох мирних жителів на Приморському бульварі. Стверджується, вони теж знаходилися в авто.



У російському слідчому комітеті заявили, що в обох випадках на розстріляних автівках були написи «діти».



«Сикилинда свою провину визнав. Судом йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі», — заявили у Слідкому.



Раніше угруповання «ДНР» винесло незаконний «вирок» 10 українським військовослужбовцям полку «Азов», які зараз перебувають у полоні російської армії.