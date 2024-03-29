В Донецкой области украинский дрон ударил по карьеру, где оккупанты добывают щебень — Андрющенко

Кальчикский гранитный карьер в районе оккупированного Мариуполя попал под обстрел. Как утверждает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, силы мариупольского сопротивления ночью направили дрон в село Гранитное, где расположен карьер.



Там беспилотник вывел из строя агрегат по производству щебня. Российские оккупационные войска использовали его для строительства железной дороги.



Андрющенко уточнил, что дрон прилетел «из тыла». И собран он и в кустарных условиях.



«Надеемся, это замедлит темпы строительства», — написал Андрющенко в Telegram.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.



Генштаб не уточнил, по каким именно территориям били ВСУ.