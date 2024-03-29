Террористы «ехали в Киев за деньгами»: российские силовики расширили версию о причастности Украины к теракту в Подмосковье

Следственный комитет России сделал новые заявления о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта в Подмосковье.



Под стражу заключили девятого обвиняемого участника организованной группы. Им стал 24-летний уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои.



Обвиняемые заявили, что якобы все их действия координировал мужчина под псевдонимом через мессенджер Talagram.



«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — заявили в Следкоме РФ.



Российские власти ранее, до завершения следственных действий, высказывали предположения и обвинения в адрес украинских спецслужб.

22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.



Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.



В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.



Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.



Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».