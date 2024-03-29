ИГИЛ раскритиковал Кремль за попытку обвинить Украину и Запад в теракте в «Крокус Холле»

В террористической организации «Исламское государство» заявили, что Россия признала свой провал, обвиняя страны Запада в теракте, который был совершен 22 марта. Именно ИГИЛ взял на себя ответственность за произошедшее.



«После громкого поражения Россия не нашла иного выбора, кроме как направить “обвинения в сговоре” против своих противников в “западном лагере”, чтобы уклониться от признания своего великого провала перед лицом муджахидов», — говорится в новом выпуске газеты «Ан-Наба», которая распространяется от имени террористического «Исламского государства». На это обратил внимание востоковед Руслан Сулейманов.



В публикации также описываются детали теракта: трое боевиков должны были расстреливать всех присутствующих в «Крокус Сити Холле», а четвертый — поджечь здание. Затем предполагалось, что боевики убьют еще больше людей — у них должно было хватить оружия и для дальнейшей перестрелки с силовиками, которые прибыли бы на место теракта. Однако «неисправность некоторых орудий» вынудила террористов покинуть место атаки, утверждается в издании.



«Россия очень заинтересована в том, чтобы допрашивать пленных таким образом, чтобы это служило политическим конфликтам с ее противниками и прикрывало потери, нанесенные ей муджахидами», — пишет газета.

Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.



В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.



Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.