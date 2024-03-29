Плани РФ на Каховську греблю, Пушилін побачив в Авдіївці «хороше життя», спалах кору в Бердянську — дайджест з окупації ►

Якою була реакція ставлеників Кремля на теракт у «Крокус сіті холі».



Угруповання «Л-ДНР» вигадали новий спосіб відбирати майно у тих, хто виїхав з окупованої території. Що радять юристи тим, хто виїхав із окупованих частин Донецької та Луганської областей, і чиє житло там залишилося?



Колаборант Володимир Сальдо розповів, як реанімувати висохлий Північно-Кримський канал.



«ДНР» заявила про початок відновлювальних робіт у захопленій Авдіївці після того, як армія РФ перетворила місто на руїни. Що там відбувається?



Про ці, а також інші важливі події в окупації розповідає свіжий випуск проекту «За гранню».