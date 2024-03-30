Вночі Україна збила 9 із 12 російських безпілотників

Українська протиповітряна оборона за добу знищила 9 із 12 ударних безпілотників, запущених Росією. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



«Загалом зафіксовано пуски 12 ударних БПЛА "Shahed-136/131", дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей», — сказано в повідомленні.



Також повідомляється, що вночі 30 березня окупант ударив по Донецькій області чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та безпілотниками із мису Чауда (Крим).



Інформація про наслідки удару по Донеччині уточнюється.