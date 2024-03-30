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Зеленский подтвердил недовольство Вашингтона после атак по нефтяным заводам России

30 марта 2024, 16:00

Зеленский подтвердил недовольство Вашингтона после атак по нефтяным заводам России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России. В интервью американскому изданию WP он сообщил, что «реакция США на это не была положительной».

По словам украинского лидера, Вашингтон не может влиять на то, как Украина использует оружие собственного производства: «Мы использовали наши дроны. Никто не может нам это запретить».

Зеленский убежден, что остановить российские атаки на энергосеть Украины возможно лишь ответными шагами.

«Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. … Это честно», — сказал президент Украины. 

Он добавил, что ВСУ остановятся, когда Россия прекратит эти шаги.

Зеленский напомнил, что в стране создают армию украинских дронов, однако их недостаточно для победы в войне. Нужны ракеты, в том числе, чтобы надежно защитить небо Украины, подчеркну глава государства. 

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что власти США призвали Украину остановить атаки на нефтяную инфраструктуру России.

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