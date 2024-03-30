Зеленський підтвердив невдоволення Вашингтона після атак на нафтові заводи Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари ЗСУ по нафтопереробних заводах у Росії. В інтерв'ю американському виданню WP він повідомив, що «реакція США на це не була позитивною».



За словами українського лідера, Вашингтон не може впливати на те, як Україна використовує зброю власного виробництва: «Ми використовували наші дрони. Ніхто не може нам це заборонити.



Зеленський переконаний, що зупинити російські атаки на енергомережу України можливо лише кроками у відповідь.



«Якщо немає протиповітряної оборони для захисту нашої енергетичної системи, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. … Це чесно», — сказав президент України.



Він додав, що ЗСУ зупиняться, коли Росія припинить ці кроки.



Зеленський нагадав, що в країні створюють армію українських дронів, проте їх замало для перемоги у війні. Потрібні ракети, зокрема, щоби надійно захистити небо України, підкреслив глава держави.



Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії.