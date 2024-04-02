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Кабмин выделил 3,5 миллиарда на обустройство укрытий в школах и больницах

02 апреля 2024, 19:15

Кабмин выделил 3,5 миллиарда на обустройство укрытий в школах и больницах

Кабинет министров принял решение направить в общины 3,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах и больницах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Так, за средства, направленные громадам в рамках государственной субвенции, уже обустроено 235 укрытий в школах.

«В этом году выделяем еще 2,5 млрд грн. Таким образом планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тыс учеников.
Кроме того, 1 млрд грн правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах. Наша цель — гарантировать доступность, безопасность и эффективность медицинских услуг для всех украинцев», — добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня 2 апреля РФ атаковала учебное заведение в Днепре - благодаря тому, что дети спустились в укрытие, удалось избежать большего количесства жертв. 

А 25 марта в результате российской атаки на Киев ракета упала на Академию декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. В результате крыло, в котором находился спортзал академии, полностью разрушено. По счастливой случайности удалось избежать трагедии с большим количеством жертв.

 

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