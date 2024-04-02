Кабмін виділив 3,5 мільярди на облаштування укриттів у школах та лікарнях

Кабінет міністрів ухвалив рішення направити до громад 3,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах та лікарнях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, за кошти, надіслані громадам у межах державної субвенції, вже облаштовано 235 укриттів у школах.

«Цього року виділяємо ще 2,5 млрд грн. Таким чином, плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів.

Крім того, 1 млрд грн уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Наша мета – гарантувати доступність, безпеку та ефективність медичних послуг для всіх українців», – додав Шмигаль.

Нагадаємо , сьогодні, 2 квітня РФ атакувала навчальний заклад у Дніпрі. Завдяки тому, що діти спустилися в укриття, вдалося уникнути більшої кількості жертв.

А 25 березня внаслідок російської атаки на Київ ракета впала на Академію декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Унаслідок цього крило, де розташовувався спортзал академії, остаточно зруйновано. Завдяки щасливому збігу обставин вдалося уникнути трагедії з великою кількістю жертв.