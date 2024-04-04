Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло

В оккупированном Донецке два мирных жителя погибли, еще девять получили ранения вследствие обстрелов в Донецке и Горловке. В оккупационной администрации группировки «ДНР» заявили, что погибли 79-летний и 47-летний мужчины.



Это произошло в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Кроме того, в Кировском районе боеприпасом, сброшенным с беспилотника, ранена 59-летняя женщина. Также во время обстрела пострадали 17-летний подросток, две женщины и один мужчина.



В Петровском районе подорвались на мине ПФМ «Лепесток» две женщины.



Также в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ранены двое мужчин в Горловке.



Состояние восьмерых раненых средней степени тяжести. У 49-летней женщины — состояние тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, заявили в «ДНР».