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Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло

04 апреля 2024, 17:24

Количество погибших и раненых при обстрелах в Донецке выросло

В оккупированном Донецке два мирных жителя погибли, еще девять получили ранения вследствие обстрелов в Донецке и Горловке. В оккупационной администрации группировки «ДНР» заявили, что погибли 79-летний и 47-летний мужчины. 

Это произошло в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Кроме того, в Кировском районе боеприпасом, сброшенным с беспилотника, ранена 59-летняя женщина. Также во время обстрела пострадали 17-летний подросток, две женщины и один мужчина.

В Петровском районе подорвались на мине ПФМ «Лепесток» две женщины. 

Также в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ранены двое мужчин в Горловке. 

Состояние восьмерых раненых средней степени тяжести. У 49-летней женщины — состояние тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, заявили в «ДНР». 

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